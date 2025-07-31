Комо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Хакобо Рамона. Він йде слідами плеймейкера Ніко Паса, який також є вихованцем Реала і вже встиг проявити себе в Серії А.

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Іспанський центральний захисник перейшов за схемою, дуже схожою на ту, що була використана минулого літа при купівлі Ніко Паса, різниця лише в сумах. Як інформує Marca, Комо заплатить 2,5 мільйона євро за 50% трансферу. Реал, як і у випадку з атакувальним півзахисником, матиме опцію зворотного викупу в кінці кожного з наступних трьох сезонів.

20-річний Хакобо провів 6 матчів за першу команду Реала і забив 1 гол. Також він забив у сезоні 2024/25 за Кастілью 4 м'ячі в 15 матчах.

Комо Сеска Фабрегаса продовжує свій амбітний проект і вже подолав позначку в 100 мільйонів євро в це літнє трансферне вікно. Однак Хакобо – перше посилення лінії оборони, оскільки всі гравці, придбані цього літа (в обороні), були орендовані, включаючи Алекса Валле, Ван дер Бремпта і Феліпе Джека.

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