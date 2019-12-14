Фабрегас пригадав гру Мессі в академії Барселони

Півзахисник Монако Сеск Фабрегас вважає, що Ліонель Мессі ще довго тішитиме вболівальників своєю грою.

"Мессі – гравець з жорстким менталітетом. Поки він бачить себе на полі, буде продовжувати грати. З його рівнем він може виступати до 40 років.

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Прекрасно пам'ятаю день, коли Мессі прибув в Ла Масію (академія Барселони – прим.). Він мало розмовляв, але в грі його було неможливо зупинити", – цитує Фабрегаса Diario Sport.

Нагадаємо, нещодавно 32-річний аргентинець здобув свій шостий "Золотий м'яч". В поточному сезоні Ла Ліги Мессі провів 10 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 5-ма асистами.

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