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Фабрегас пригадав гру Мессі в академії Барселони

13:56 409 Читать на русском
Фабрегас пригадав гру Мессі в академії Барселони
Ліонель Мессі та Сеск Фабрегас / Фото Фк Барселона

Півзахисник Монако Сеск Фабрегас вважає, що Ліонель Мессі ще довго тішитиме вболівальників своєю грою.

"Мессі – гравець з жорстким менталітетом. Поки він бачить себе на полі, буде продовжувати грати. З його рівнем він може виступати до 40 років.

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Прекрасно пам'ятаю день, коли Мессі прибув в Ла Масію (академія Барселони – прим.). Він мало розмовляв, але в грі його було неможливо зупинити", – цитує Фабрегаса Diario Sport.

Нагадаємо, нещодавно 32-річний аргентинець здобув свій шостий "Золотий м'яч". В поточному сезоні Ла Ліги Мессі провів 10 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 5-ма асистами.

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Іспанія Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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