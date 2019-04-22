Фабрегас порівняв Мбаппе з володарем п'яти "Золотих м'ячів"

Хавбек Монако Сеск Фабрегас поділився враженням від гри Кіліана Мбаппе.

"Кожен раз, коли дивлюся на Мбаппе, уявляю себе на полі разом з ним. Він завжди рухається, його тіло повернене в правильному напрямку, він тікає від захисників. Я кажу друзям: "Якби я з ним грав, ось би ми повеселилися".

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Якщо він продовжить в тому ж дусі, залишиться скромним, буде слухати і вчитися, прогресувати, залишиться серйозним і дисциплінованим, його можливості безмежні.

Чи на одному він рівні з Мессі і Кріштіану Роналду? Він повинен це підтвердити. Мені важко уявити або повірити, що буде інший Ліонель Мессі.

Мислення Кріштіану Роналду робить його неймовірним, але я бачу схожі речі у Мбаппе. Він молодий, у нього сильний характер, він впевнений в собі, не зупиняється перед жодним захисником, як і Роналду", – цитує Фабрегаса Paristeam.fr.

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