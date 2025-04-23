Сеск Фабрегас залишиться в команді на наступний сезон, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Згідно з джерелом, незважаючи на інтерес з боку сильніших клубів Італії (Мілан) і особисту зустріч з керівництвом РБ Лейпциг, 37-річний іспанець налаштований залишитися в Комо.

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Повідомляється, що Фабрегас уже планує літні трансфери разом із керівництвом клубу. За підсумками 33 турів ломбардійська команда посідає 13-те місце в турнірній таблиці Серії А.

Фабрегас прищепив Комо сміливу атакувальну гру, а сама команда здобула славу грози авторитетів у другій частині сезону.

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