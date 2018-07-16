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Фабрегас: Навіть страшно, як Мбаппе схожий на Анрі

19:12 591 Читать на русском
Фабрегас: Навіть страшно, як Мбаппе схожий на Анрі
Кіліан Мбаппе / Фото: ФІФА

Іспанський хавбек Сеск Фабрегас поділився враженнями від гри Кіліана Мбаппе на ЧС-2018.

"Коли дивився на Мбаппе, мені здавалося, що я спостерігаю за грою свого колишнього одноклубника по Арсеналу і друга Анрі. У них так багато спільного!

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Тьєррі був на рік старший Мбаппе, коли виграв чемпіонат світу зі збірною Франції. Він теж забивав важливі голи. Обидва гравці починали кар'єру в Монако, навіть трохи страшно, скільки у них спільного!

Мені подобається дивитися матчі з точки зору півзахисника. І рух Мбаппе практично ідентично тому, як відкривався Тьєррі в Арсеналі. Їхня реалізація моментів і рух дуже схожі. Коли я дивлюся матчі Мбаппе, починаю думати про те, як було б чудово грати з ним в одній команді. Мені подобаються форварди, які так здорово відкриваються.

У нього є все, щоб стати світовою зіркою. Мбаппе треба старанно працювати, як це робив Тьєррі", – цитує Фабрегаса The Telegraph.

Теги
ЧС 2018 Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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