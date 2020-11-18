"Чи спілкувався я з Гвардіолою протягом останніх восьми років? Ні, абсолютно. Не знаю, чи взаємне наше розчарування один в одному. Пеп був моїм кумиром з дитинства. Напевно, починаючи з чотирьох років я отримав найбільший обсяг знань саме від нього.

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Моурінью надихнув мене більше всіх, коли я покинув Барселону. Він сказав, що у нас були певні моменти, коли він був у Челсі, а я в Арсеналі, а потім коли він тренував Реал, а я грав за Барсу, але для нього все це вже позаду. Ми перегорнули цю сторінку. Він розповів про свій проект. Мені потрібно було перейти в команду, в якій, як я вважав, я б показав свій найкращий футбол.

Перехід у Челсі – моє рішення, і воно не залежало від того, що говорили інші. Я взяв за пріоритет професійний аспект. Я досі пишу Жозе і вважаю його своїм другом. Він дуже допоміг мені у важкий період моєї кар'єри. З ним я провів, можливо, один з найкращих сезонів", – цитує Фабрегаса Goal.com з посиланням на Catalunya Radio.

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