Фабінью: Я ніколи не був близький до переходу в Манчестер Юнайтед

Захисник Ліверпуля Фабінью спростував, що вів переговори з Манчестер Юнайтед.

"Мені було сумно покидати Монако – клуб, який дав мені багато прекрасних моментів, але в футболі іноді вам потрібні нові виклики, і я зрозумів, що прийшов час рухатися далі.

Клуб з такою спадщиною як у Ліверпуля хоче підписати тебе? Гаразд, ти просто пакуєш валізи і їдеш. Для мене буде честю носити червону футболку.

Я ніколи не був близький до трансферу в Манчестер Юнайтед. Так, чув, що про це говорили, але правда в тому, що ймовірність цього трансферу була вкрай мала.

Не буду заперечувати, що були деякі розмови з приводу моєї ситуації з Монако, але офіційної пропозиції від Юнайтед не було ніколи", – цитує футболіста портал FourFourTwo.

Нагадаємо, Ліверпуль придбав Фабінью в Монако за 45 млн євро.

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