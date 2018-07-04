toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ КОЛУМБІЯ - АНГЛІЯ ШВЕЦІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ Новини ЧС 2018

Фабінью: Я ніколи не був близький до переходу в Манчестер Юнайтед

20:13 156 Читать на русском
Фабінью: Я ніколи не був близький до переходу в Манчестер Юнайтед
Фабінью / Фото: ФК Ліверпуль

Захисник Ліверпуля Фабінью спростував, що вів переговори з Манчестер Юнайтед.

"Мені було сумно покидати Монако – клуб, який дав мені багато прекрасних моментів, але в футболі іноді вам потрібні нові виклики, і я зрозумів, що прийшов час рухатися далі.

Клуб з такою спадщиною як у Ліверпуля хоче підписати тебе? Гаразд, ти просто пакуєш валізи і їдеш. Для мене буде честю носити червону футболку.

Я ніколи не був близький до трансферу в Манчестер Юнайтед. Так, чув, що про це говорили, але правда в тому, що ймовірність цього трансферу була вкрай мала.

Не буду заперечувати, що були деякі розмови з приводу моєї ситуації з Монако, але офіційної пропозиції від Юнайтед не було ніколи", – цитує футболіста портал FourFourTwo.

Нагадаємо, Ліверпуль придбав Фабінью в Монако за 45 млн євро.

8 післяматчевих пенальті на ЧС-2018 відбито з порушенням правил: чому голкіпери нахабніють, а їх за це не карають

Теги
Трансфери Ліверпуль Ліверпуль Фабінью Фабінью Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Монако Монако Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
19
год
:
50
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук