"Великі футболісти завжди будуть фігурувати в чутках. Салах грає за Ліверпуль, одну з найкращих команд в світі. Так що, думаю, це нормально, що його ім'я пов'язують з іншими клубами, особливо закордонними. У будь-якому випадку я бачу, що він щасливий тут і задоволений своєю грою в цьому сезоні.

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Мо дуже вимогливий до себе, хоче бути найкращим, допомагати команді і старанно працює для цього. Такі речі мали місце завжди, і зараз нічого не змінилося. Салах продовжує забивати, і всі до цього звикли. У роздягальні він завжди з усіма спілкується і жартує.

Немає відчуття, що щось на нього впливає. Я не стежу за новинами, так що не можу бути впевненим в будь-яких чутках. Як я вже сказав, топ-гравців завжди будуть пов'язувати з великими клубами", – поділився Фабінью в коментарі beIN Sports.

До слова, Салах провів 25 матчів у поточному сезоні у складі Ліверпуля, записавши до свого активу 17 голів та 4 асисти. Єгиптянина сватають у Реал та Барселону.

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