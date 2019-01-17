Фабінью: В центрі захисту почуваю себе комфортно

Хавбек Ліверпуля Фабінью поділився враженнями від гри на позиції центрального захисника.

"Деякі гравці отримали травми, тому я розумів, що можу зіграти на позиції центрального захисника. Коли Деян отримав травму, я зрозумів, що буде логічно, що я зіграю в обороні. На тренуваннях я грав на цій позиції, тому в грі мені було простіше.

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Думаю, я добре зіграв. Грати поруч з ван Дейком зручно. Він використовує голос, керує нами. Він дуже мені допоміг. Також у мене хороше взаєморозуміння з Трентом і Хендерсоном – гравцями, які ближче всього розташовуються до мене.

У мене хороші стосунки з тренером. Він по-різному говорить з кожним гравцем. Клопп розуміє, що тобі потрібно поліпшити. Він завжди говорить, що хоче бачити на полі, як потрібно рухатися. На полі ми розуміємо, як краще зіграти. У нас дуже хороші відносини", – цитує Фабінью офіційний сайт Ліверпуля.

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