Лукаш Фабіанскі продовжить кар'єру у Вест Хемі, який покинув після закінчення минулого сезону на правах вільного агента. 40-річний воротар підписав однорічний контракт.

Нагадаємо, що поляк присвятив Вест Хему 7 років своєї кар'єри. Він зіграв за лондонську команду 216 матчів і виграв з нею Лігу конференцій.

"Я дійсно, дійсно, дійсно дуже щасливий, тому що цей клуб, очевидно, багато для мене значить", – зазначив воротар.

