Фабіанскі зазнав рецидиву травми – команда Ярмоленка знову може втратити одного з лідерів

Голкіпер Вест Хема Лукаш Фабіанскі не зміг завершити матч 22 туру проти Шеффілд Юнайтед (0:1).

Польський воротар зазнав рецидиву травми стегна, інформує ВВС.

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Фабіанскі провів на полі всього 14 хвилин, однак був змушений поступитися місцем Девіду Мартіну. Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс не назвав термінів відновлення 34-річного гравця, однак висловив сподівання, що нові проблеми не виб'ють підопічного надовго. У поточному сезоні Фабіанскі вже пропустив 3 місяці через пошкодження стегна.

До слова, саме помилка резервного голкіпера Мартіна призвела до єдиного голу у ворота Вест Хема і поразки від Шеффілд Юнайтед.

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