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Фабіанскі зазнав рецидиву травми – команда Ярмоленка знову може втратити одного з лідерів

11:50 65 Читать на русском
Фабіанскі зазнав рецидиву травми – команда Ярмоленка знову може втратити одного з лідерів
Лукаш Фабіанскі / Reuters

Голкіпер Вест Хема Лукаш Фабіанскі не зміг завершити матч 22 туру проти Шеффілд Юнайтед (0:1).

54’ Олівер Макберні
 
54’ Олівер Макберні

Польський воротар зазнав рецидиву травми стегна, інформує ВВС.

Ганебна помилка партнерів Ярмоленка у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Вест Хем

Фабіанскі провів на полі всього 14 хвилин, однак був змушений поступитися місцем Девіду Мартіну. Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс не назвав термінів відновлення 34-річного гравця, однак висловив сподівання, що нові проблеми не виб'ють підопічного надовго. У поточному сезоні Фабіанскі вже пропустив 3 місяці через пошкодження стегна.

До слова, саме помилка резервного голкіпера Мартіна призвела до єдиного голу у ворота Вест Хема і поразки від Шеффілд Юнайтед.

Шеффілд втримав перемогу над Вест Хемом – "молотобійці" без Ярмоленка зазнали першої поразки під керівництвом Мойєса

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Теги
Англія Лукаш Фабіанскі Лукаш Фабіанскі Вест Хем Вест Хем Шеффілд Юнайтед - Вест Хем
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