"Представляти свою країну – для мене це мрія, яка здійснилась. За цей час у мене було багато дивовижних моментів. Спів гімну перед грою і пов'язана з ним хвиля емоцій – це те, що ви ніколи не забудете. 15 років роботи в збірній дали мені можливість перетнутися з багатьма чудовими гравцями, тренерами та персоналом.

Капітан Чехії завершив кар'єру в збірній після героїчного виступу на Євро-2020

Так, цей ореол абсолютно унікальний. Спасибі, фанати, за вашу підтримку, тому що саме для вас я доклав усіх зусиль, щоб гідно представляти Польщу. Щиро дякую. Побачу вас скоро", – написав Фабіанскі в Instagram.

Додамо, що одноклубник Ярмоленка дебютував за збірну Польщі у березні 2006 року. Загалом у складі "Кадри" провів 56 матчів та пропустив 45 голів.

Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році