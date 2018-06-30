Фабіанскі: Англія ще пошкодує, що не перемогла збірну Бельгії

Воротар збірної Польщі Лукаш Фабіанскі розповів про майбутні матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Як мені здається, британці ще пошкодують, що не змогли обіграти в третьому турі збірну Бельгії і потрапили на колумбійців. Ця південноамериканська команда вкрай сильна, і нехай нікого не вводить в оману її поразка в першому турі від збірної Японії. Всім відомо, що тоді все вирішило вилучення в складі колумбійців на старті гри.

VAR на ЧС-2018: як виглядала б 1/8 фіналу без відеоасистента – значно слабші суперники для Мессі та Роналду

Підопічні Пекермана вирізняються своєю технікою і швидкісю. Якщо англійцям вдасться не пропустити першими, вони зможуть розраховувати на успіх. Але в іншому випадку колумбійці покарають їх в контр-грі", – цитує Фабіанскі ТАСС.