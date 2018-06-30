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Фабіанскі: Англія ще пошкодує, що не перемогла збірну Бельгії

17:44 287 Читать на русском
Фабіанскі: Англія ще пошкодує, що не перемогла збірну Бельгії
Лукаш Фабіанскі / фото: ТАСС

Воротар збірної Польщі Лукаш Фабіанскі розповів про майбутні матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Як мені здається, британці ще пошкодують, що не змогли обіграти в третьому турі збірну Бельгії і потрапили на колумбійців. Ця південноамериканська команда вкрай сильна, і нехай нікого не вводить в оману її поразка в першому турі від збірної Японії. Всім відомо, що тоді все вирішило вилучення в складі колумбійців на старті гри.

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Підопічні Пекермана вирізняються своєю технікою і швидкісю. Якщо англійцям вдасться не пропустити першими, вони зможуть розраховувати на успіх. Але в іншому випадку колумбійці покарають їх в контр-грі", – цитує Фабіанскі ТАСС.

ЧС 20183 тур

Англія - Бельгія: Четвер 28 червня 2018

Англія
Матч завершено
0 : 1
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Лукаш Фабіанскі Лукаш Фабіанскі Бельгія Бельгія Англія Англія - Бельгія Колумбія - Англія
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