"Останні чотири роки я відчайдушно боровся, щоб знову займатися тим, що я люблю найбільше. Тривале лікування, тренування, дві операції... Однак я не виграв цю битву", – цитує Фабіано Globo.

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До слова, востаннє бразилець виходив на футбольне поле ще у листопаді 2017 року у складі Васко та Гама, який став його останнім клубом. Також Фабіано виступав за Ренн, Порту, Тяньцзинь, Сан-Паулу та Севільї. Саме з андалузцями Луїс досяг найбільшого успіху.

Також форвард провів 45 матчів за збірну Бразилії, забивши 23 голи. Зі своєю національною командою Фабіано став переможцем Копа Амеріка-2004, та виграв Кубок конфедерацій 2009-го.

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