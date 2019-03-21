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Фабіана Руїса виписали з лікарні

15:21 71 Читать на русском
Фабіана Руїса виписали з лікарні
Фабіан Руїс / Твіттер Фабіана Руїса

Півзахисник Наполі та збірної Іспанії Фабіан пішов на поправку після хвороби.

Фабіан Руїс був виписаний з лікарні після перенесеного грипу та пов'язаного з ним проблемами дихання.

Луїс Енріке оголосив заявку збірної Іспанії на матчі проти Норвегії та Мальти

22-річний гравець вперше отримав виклик до національної збірної Іспанії, однак Луїс Енріке був змушений змінити Руїса в заявці збірної Іспанії на Сауля Ньїгеса.

В поточному сезоні Фабіан Руїс забив п'ять голів у 28 матчах у складі Наполі.

Теги
Італія Наполі Наполі Іспанія Іспанія Луїс Енріке Луїс Енріке Фабіан Руїс Фабіан Руїс
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