Фабіана Руїса виписали з лікарні

Півзахисник Наполі та збірної Іспанії Фабіан пішов на поправку після хвороби.

Фабіан Руїс був виписаний з лікарні після перенесеного грипу та пов'язаного з ним проблемами дихання.

Луїс Енріке оголосив заявку збірної Іспанії на матчі проти Норвегії та Мальти

22-річний гравець вперше отримав виклик до національної збірної Іспанії, однак Луїс Енріке був змушений змінити Руїса в заявці збірної Іспанії на Сауля Ньїгеса.

В поточному сезоні Фабіан Руїс забив п'ять голів у 28 матчах у складі Наполі.