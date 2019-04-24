FA висунула Саррі звинувачення за поведінку на матчі з Бернлі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі може отримати покарання за свою поведінку у поєдинку проти Бернлі.

Матч 35-го туру чемпіонату Англії між Челсі та Бернлі відбувся 22 квітня та закінчився нічиєю з рахунком 2:2. Наприкінці матчу головний тренер "аристократів" Мауріціо Саррі був вилучений.

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Наставник був незадоволений тим, що гравці суперника тягнули час, крім того тренеру приписують неналежну поведінку і в підтрибунному приміщенні.

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У зв'язку з цим Футбольна асоціація Англії висунула Мауріціо Саррі звинувачення. У наставника Челсі є час до вечора 26 квітня, аби надати пояснення щодо цього епізоду.