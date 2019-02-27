FA перевіряє інформацію про нелегальний платіж Манчестер Сіті агентові Санчо

Футбольна Асоціація може покарати "містян", якщо буде доведено, що Манчестер Сіті порушив правила трансферів неповнолітніх футболістів.

FA розпочала розслідування після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про нелегальний платіж Манчестер Сіті агентові Джейдона Санчо, повідомляє BBC. Нагадаємо, за інформацією Der Spiegel, Манчестер Сіті заплатив 200 тисяч фунтів стерлінгів агенту Джейдона Санчо, коли тому було 14 років.

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"Містяни" здійснили платіж в березні 2015 року, коли Санчо перейшов в Ман Сіті з Уотфорда. За правилами Футбольної асоціації, молоді футболісти не можуть бути представлені агентами, поки їм не виповниться 16 років.

Манчестер Сіті в документах вказав, що 200 тисяч фунтів стерлінгів було заплачено Емека Обасі за роботу скаутом в Центральній і Південній Америці, але фактично, стверджується, що це був його гонорар за перехід Санчо із Уотфорда.

До слова, Санчо жодного разу так і не з'явився у основному складі Манчестер Сіті. Згодом молодий англієць перейшов у Борусію Д, де по-справжньому зміг розкрити свій потенціал.

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