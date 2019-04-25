FA оштрафувала Саррі за поведінку під час матчу з Бернлі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі отримав покарання за свою поведінку у поєдинку 35-го туру АПЛ проти Бернлі.

Наставник Челсі Мауріціо Саррі оштрафований на 8 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє прес-служба Футбольної асоціації Англії (FA).

"С**ний італієць" – Саррі посварився з членами тренерського штабу Бернлі і був вилучений з поля

Матч Челсі – Бернлі відбувся 22 квітня і завершився внічию 2:2. Саррі був вилучений з поля в доданий до другого тайму час.

Італійський фахівець погодився з обвинуваченням в неналежній поведінці і поніс стандартне покарання.

Ліга Європи 2018/19 – кому букмекери прогнозують перемогу в турнірі перед півфіналами

Після 35 зіграних турів Челсі набрав 67 очок і посідає 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.