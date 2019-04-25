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FA оштрафувала Саррі за поведінку під час матчу з Бернлі

20:24 82 Читать на русском
FA оштрафувала Саррі за поведінку під час матчу з Бернлі
Мауріціо Саррі / фото із соцмереж

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі отримав покарання за свою поведінку у поєдинку 35-го туру АПЛ проти Бернлі.

Наставник Челсі Мауріціо Саррі оштрафований на 8 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє прес-служба Футбольної асоціації Англії (FA).

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Матч Челсі – Бернлі відбувся 22 квітня і завершився внічию 2:2. Саррі був вилучений з поля в доданий до другого тайму час.

Італійський фахівець погодився з обвинуваченням в неналежній поведінці і поніс стандартне покарання.

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Після 35 зіграних турів Челсі набрав 67 очок і посідає 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Теги
Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі Челсі
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