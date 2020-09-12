Чемпіонат Іспанії 2020/21, перший тур

Ейбар – Сельта – 0:0

Вилучення: Діоп, 87 (друга жовта)

Гранада – Атлетік – початок о 19:30

Кадіс – Осасуна – початок о 22:00

Ейбар у першому матчі сезону приймав Сельту. Гості могли відкривати рахунок вже на 10-й хвилині, коли Ноліто підхопив м'яч у штрафному майданчику та потужно пробив у ліву дев'ятку, але цьому завадив Марко Дмітровіч, який виконав еффектний сейв. А на 34-й нагоду забити змарнував Мендес – його удар з меж карного майданчика пролетів повз праву стійку воріт. Господарі намагались створювати хоч якісь моменти, але до кінця першого тайму змогли завдати лише один удар у площину воріт.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась, хіба стало тільки нудніше. На 87-й Папе Діоп отримав другу жовту за грубий фол і залишив команду у меншості. Незважаючи на це, Ейбару вдалось втримати оборону і фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

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