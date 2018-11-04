Ейбар здобув вольову перемогу над Алавесом: 11 тур Ла Ліги, матчі неділі

В рамках 11 туру Ла Ліги Алавес завітав в гості до Ейбара. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Алавес вже на 4 хвилині вийшов вперед в рахунку завдяки голу Мануеля Гарсії. Однак задачу втримати переможний рахунок ускладнив Дуарте, який отримав пряму червону картку. Ейбар ніяк не міг відзначитись у більшості, однак після вилучення Де Бласіса Хордан зрівняв рахунок в грі. А вже в компенсований час Діоп приніс перемогу Ейбару.

Завдяки цій перемозі Ейбар набрав 14 очок і піднявся на 11 місце, Алавес з 20 пунктами лишився третім.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 11 тур

Ейбар – Алавес – 2:1

Голи: Хордан, 69, Діоп, 90+1 – М. Гарсія, 4

Вилучення: Де Бласіс, 62 – Дуарте, 24

Вільяреал – Леванте – початок матчу о 17:15

Реал Сосьєдад – Севілья – початок матчу о 19:30

Уеска – Хетафе – початок матчу о 19:30

Бетіс – Сельта – початок матчу о 21:45