Ейбар викупив Кукурелью в Барселони

Іспанський Ейбар викупив права на Марка Кукурелью, який належав Барселоні.

Гравець не буде повертатися в Каталонію цього трансферного вікна.

Борусія Д націлилась на молодого захисника Барселони Кукурелью

Баски викупили футболіста за 2 мільйони євро після річної оренди згідно з опцією, яка була прописана в договорі, інформує офіційний сайт Ейбара. Барселона має право зворотного викупу за 4 мільйони євро. Раніше повідомлялося, що каталонці можуть викупити Кукурелью, щоб в подальшому його продати дорожче.

У чемпіонаті Іспанії Кукурелья зіграв 31 матч, в яких відзначився 1 голом і 2 асистами.

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