Ейбар вдома розгромив Еспаньйол

Заключний матч 20-го туру Ла Ліги завершився розгромною перемогою Ейбара над Еспаньйолом.

Чемпіонат Іспанії, 20-й тур

Ейбар – Еспаньйол – 3:0

Голи: Енріч, 24, Де Бласіс, 52, Шарлес, 84

Ейбар активно розпочав та мав шанс забити вже на 9-й хвилині, але удар Кіке після навісу витягнув Дієго Лопес. На 23-й йому знову довелося вступати гру, парирувавши постріл Енріча, але вже у наступній атаці Серхіо прошив голкіпера, замкнувши скидку Діопа – 1:0. На 35-й хвилині Пабло Де Бласіс мав шанс подвоїти перевагу господарів, потужно пробивши з меж штрафного, однак знову на заваді став блискучий Дієго Лопес. У Еспаньйола за весь цей час можна згадати хіба що удар Лео Баптістао, який пройшов у сантиметрах від лівої штанги.

На старті другого тайму Де Бласіс таки забив, обробивши передачу Бігаса та пробивши під поперечину – 2:0. Щоправда, гол зарахували лише після перегляду відеоповтору, який показав, що все було в межах правил. Один м'яч міг відквитати Гранеро, однак його постріл на 57-й хвилині з дистанції пройшов вище воріт. Ейбар же не зупиняв тиск, кілька разів обстрілявши володіння Дієго Лопеса та, зрештою, забивши третій м'яч – це Шарлес, який тільки-но вийшов на заміну, ударом у правий нижній кут встановив остаточний рахунок.

Таким чином, Ейбар набрав 25 очок та піднявся на 11 місце в таблиці. Еспаньйол, маючи у активі лише 24, йде на дві позиції нижче.