В рамках 8-го туру Прімери Кадіс на виїзді впевнено переміг Ейбар. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ейбар у рідних стінах приймав Кадіс. Наприкінці першого тайму гості оформили собі комфортну перевагу у рахунку. Спочатку відзначився Негредо, а за кілька хвилин Сальві поклав ще один. "Зброярі" ж у першому таймі не завдали жодного удару у площину воріт.

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Після перерви Кадіс забив ще раз, але гол було скасовано через офсайд. Ближче до закінчення матчу гравці Ейбара перехопили ініціативу і навіть кілька разів загострили ситуацію біля воріт суперника, але відквитати хоча б один м'яч не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Кадіса – 0:2.

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