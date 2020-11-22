В рамках недільної програми 10-го туру іспанської Прімери Хетафе та Ейбар не виявили сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 10-й тур

Ейбар – Хетафе – 0:0

Вилучення: Кіке, 88 (Ейбар) (друга жовта)

Кадіс – Реал Сосьєдад – початок о 17:15

Гранада – Вальядолід – початок о 19:30

Алавес – Валенсія – початок о 22:00

Недільну програму в іспанській Прімері відкривав поєдинок Ейбар – Хетафе. Перша половина зустрічі виявилась дуже нудною – лише кілька ударів по воротах, які без проблем брали голкіпери, і жодної гостроти на полі.

Барселона перед матчем з Динамо переживає чорну смугу – потенційний ключ до успіху для Луческу

У другому таймі ситуація на полі не змінилась. Лише під завісу поєдинку команди активізувались і почали інтенсивно атакувати. На 88-й "зброярі" ледь не забили – захисник вибив м'яч практично з порожніх воріт і врятував Хетафе від пропущеного. Кіке одразу почав сперечатись з арбітром і отримав за це другу жовту, залишивши Ейбар у меншості. Гості намагались використати перевагу і їм це майже вдалось, але в останній момент "зброярів" врятував голкіпер. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию – 0:0.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ