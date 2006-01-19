toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ СЕВІЛЬЯ - АТЛЕТІКО

Ейбар та Вільяреал розписали нульову нічию

14:55 17 Читать на русском
Ейбар та Вільяреал розписали нульову нічию
Ейбар – Вільяреал – 0:0 / La Liga

В матчі 18-го туру іспанської Прімери між Ейбаром та Вільяреалом голів забито не було.

Чемпіонат Іспанії, 18-й тур

Ейбар – Вільяреал – 0:0

Поєдинок довгий час виглядав абсолютно невиразним. Господарі, в цілому, виглядали активніше, однак навіть небезпечні моменти гольовими назвати було важко. Найгостріший з них відбувся на 7-й хвилині, коли Асенхо потягнув складний удар Орельяни у лівий кут – і це був єдиний класний епізод першого тайму. На старті наступного ворота гостей тривожили Шарлес та Раміс: перший з вигідної позиції пробив прямо по центру, а другий замикав подачі ударом головою у верхні кути – спочатку надійно зіграв голкіпер, а потім Іван промахнувся. У Вільяреала був лише один небезпечний удар Касорли на 53-й хвилині, однак він також не став проблемою для воротаря.

На 83-й хвилині Ейбар міг вирвати перемогу, однак складний постріл Кіке з лінії штрафного у правий кут знову потягнув Асенхо. "Жовта субмарина" могла покарати суперника за марнотратство на 88-й, але після гарної передачі Карлос Бакка влучив у голкіпера з мінімальної дистанції. На 90-й господарі втратили останній шанс – після удару Ескаланте м'яч з лінії воріт винесли захисники гостей.

Зрештою, матч так завершився сухою нічиєю. Ейбар набрав 22 очки та обійшов Сельту, піднявшись на 12 місце в турнірній таблиці. Вільяреал з 17 очками поки що залишається перед зоною вильоту.

Іспанія18 турІпуруа (Ейбар)

Ейбар - Вільяреал: Неділя 06 січня 2019

Ейбар
Матч завершено
0 : 0
Вільяреал
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Вільяреал Вільяреал Ейбар Ейбар Ейбар - Вільяреал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
54
хв
Севілья
17:15
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук