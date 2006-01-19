Ейбар та Вільяреал розписали нульову нічию

В матчі 18-го туру іспанської Прімери між Ейбаром та Вільяреалом голів забито не було.

Чемпіонат Іспанії, 18-й тур

Ейбар – Вільяреал – 0:0

Поєдинок довгий час виглядав абсолютно невиразним. Господарі, в цілому, виглядали активніше, однак навіть небезпечні моменти гольовими назвати було важко. Найгостріший з них відбувся на 7-й хвилині, коли Асенхо потягнув складний удар Орельяни у лівий кут – і це був єдиний класний епізод першого тайму. На старті наступного ворота гостей тривожили Шарлес та Раміс: перший з вигідної позиції пробив прямо по центру, а другий замикав подачі ударом головою у верхні кути – спочатку надійно зіграв голкіпер, а потім Іван промахнувся. У Вільяреала був лише один небезпечний удар Касорли на 53-й хвилині, однак він також не став проблемою для воротаря.

На 83-й хвилині Ейбар міг вирвати перемогу, однак складний постріл Кіке з лінії штрафного у правий кут знову потягнув Асенхо. "Жовта субмарина" могла покарати суперника за марнотратство на 88-й, але після гарної передачі Карлос Бакка влучив у голкіпера з мінімальної дистанції. На 90-й господарі втратили останній шанс – після удару Ескаланте м'яч з лінії воріт винесли захисники гостей.

Зрештою, матч так завершився сухою нічиєю. Ейбар набрав 22 очки та обійшов Сельту, піднявшись на 12 місце в турнірній таблиці. Вільяреал з 17 очками поки що залишається перед зоною вильоту.