Ейбар та Леванте в надрезультативному матчі не змогли виявити сильнішого: 15 тур Ла Ліги, матчі неділі

В матчі 15 туру Ла Ліги Ейбар та Леванте влаштували справжню гольову перестрілку, розписавши надрезультативну нічию. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 15 тур

Ейбар – Леванте – 4:4

Голи: Енріч, 8, Ескаланте, 57, Шарлес, 61, (пен), 65 – Моралес, 9, Робер, 25, Тоньйо, 75, Майораль, 90+2

Уеска – Реал – початок матчу о 17:15

Реал Сосьєдад – Вальядолід – початок матчу о 19:30

Бетіс – Райо Вальєкано – початок матчу о 21:45

Ейбар так і не зміг перемогти Леванте у надрезультативній зустрічі. Рахунок відкрив Енріч на 8 хвилині, однак Моралес за хвилину вирівняв становище. Робер до перерви вивів уже левантійців вперед в рахунку. А от після перерви Ейбар провів активну десятихвилинку, протягом якої відзначився тричі у воротах Оласабля. Тоньйо один гол відіграв і здавалось, що Ейбар таки втримає перемогу, проте Майораль врятував нічию в компенсований час.

Леванте набрав 22 очки після цієї зустрічі і піднявся на 6 місце, Ейбар з 19 пунктами лишився 13.