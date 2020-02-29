Ейбар розгромив Леванте: 26-й тур Ла Ліги, субота

Леванте на виїзді поступився Ейбару в рамках 26-го туру Ла Ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 26-й тур

Ейбар – Леванте – 3:0

Голи: Шарлес, 28, 48, Орельяна, 85

Нереалізоване пенальті: Шарлес, 72 (Е.)

Валенсія – Бетіс – початок о 17:00

Леганес – Алавес – початок о 19:30

Гранада – Сельта – початок о 22:00

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Іспанський вікенд відкривав поєдинок Ейбар – Леванте. Завдяки помилці голкіпера, господарям вдалось забити першими. На 28-й Шарлес своєчасно опинився у штрафному та замкнув простріл, спрямувавши м'яч повз воротаря. Більше у першій половині зустрічі цікавих моментів глядачі не побачили.

Перевагу вдалось закріпити одразу на початку другого тайму. Енріч віддав ювелірну навісну передачу у межах штрафного, яку головою замкнув Шарлес. На 72-й Мірамон зіграв рукою у штрафному, за що арбітр призначив пенальті. Виконувати його взявся той же Шарлес, але голкіпер видав надзвичайний сейв. Добив "жаб" Орельяна на 88-й, майстерно пробивши у правий кут з меж штрафного майданчика. Завдяки цій перемозі Ейбар закріпився на 16-му місці із 27-ма очками, натомість Леванте з 32-ма пунктами залишився на 10-й сходинці турнірної таблиці.

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