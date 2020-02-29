toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА

Ейбар розгромив Леванте: 26-й тур Ла Ліги, субота

16:01 70 Читать на русском
Ейбар розгромив Леванте: 26-й тур Ла Ліги, субота
Ейбар – Леванте – 3:0 / Фото із відкритого джерела

Леванте на виїзді поступився Ейбару в рамках 26-го туру Ла Ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 26-й тур

Ейбар – Леванте – 3:0

Голи: Шарлес, 28, 48, Орельяна, 85

Нереалізоване пенальті: Шарлес, 72 (Е.)

Валенсія – Бетіс – початок о 17:00

Леганес – Алавес – початок о 19:30

Гранада – Сельта – початок о 22:00

Реал Сосьєдад мінімально здолав Вальядолід і піднявся на третю сходинку турнірної таблиці Прімери

Іспанський вікенд відкривав поєдинок Ейбар – Леванте. Завдяки помилці голкіпера, господарям вдалось забити першими. На 28-й Шарлес своєчасно опинився у штрафному та замкнув простріл, спрямувавши м'яч повз воротаря. Більше у першій половині зустрічі цікавих моментів глядачі не побачили.

Перевагу вдалось закріпити одразу на початку другого тайму. Енріч віддав ювелірну навісну передачу у межах штрафного, яку головою замкнув Шарлес. На 72-й Мірамон зіграв рукою у штрафному, за що арбітр призначив пенальті. Виконувати його взявся той же Шарлес, але голкіпер видав надзвичайний сейв. Добив "жаб" Орельяна на 88-й, майстерно пробивши у правий кут з меж штрафного майданчика. Завдяки цій перемозі Ейбар закріпився на 16-му місці із 27-ма очками, натомість Леванте з 32-ма пунктами залишився на 10-й сходинці турнірної таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ

blog_ava
Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду
09:00
3041
Теги
Леганес Леганес Ейбар Ейбар Іспанія Алавес Алавес Сельта Сельта Бетіс Бетіс Валенсія Валенсія Леванте Леванте Гранада Гранада
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
7
хв
ПСЖ
18:30
Діжон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук