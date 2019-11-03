toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ АТАЛАНТА - КАЛЬЯРІ

Ейбар переграв Леганес, Сельта поступилась Хетафе, Вальядолід Луніна розгромив Мальорку: 12-й тур Прімери, неділя

21:21 386 Читать на русском
Ейбар переграв Леганес, Сельта поступилась Хетафе, Вальядолід Луніна розгромив Мальорку: 12-й тур Прімери, неділя
Вальядолід – Мальорка – 3:0 / Твіттер ФК Вальядолід

У неділю, рамках 12-го туру Прімери, відбулось 6 матчів. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 12-й тур

Вальядолід – Мальорка – 3:0

Голи: Фернандес, 40, Унал, 50 (пен), Рамірес, 90+4

Вільяреал – Атлетік – 0:0

Осасуна – Алавес – 4:2

Голи: Гарсія, 20, Авіла, 26, Торрес, 45+6 (пен.), Вільяр Васкес, 55 (пен.) – Лагуардіа, 27, Перес, 51 (пен.)

Леганес – Ейбар – 1:2

Голи: Ен-Несірі, 6 – Шарлес, 17, Кіке, 84

Сельта – Хетафе – 0:1

Гол: Кенеді, 37

Гранада – Реал Сосьєдад – початок матчу о 22:00

У недільному матчі 12-го туру Ла Ліги Вальядолід приймав у рідних стінах Мальорку. Андрій Лунін і далі продовжує програвати конкуренцію Масіпу і поки що виходу з цієї ситуації не видно. Господарі впевнено діяли на полі й наприкінці першого тайму повели у рахунку – Фернандес замкнув високий навіс Мічела з кутового. По перерві "біло-фіолетові" забили вдруге – Унал заробив пенальті та сам його реалізував. А на 4-й доданій хвилині Рамірес зробив рахунок розгромним. Цього виявилось більш, аніж достатньо для перемоги – 3:0 на користь господарів.

У іншому поєдинку туру Вільяреал приймав Атлетік. За майже рівної гри у першому таймі найнебезпечніший момент мав Касорла, але його удар потягнув голкіпер "басків". По перерві Вільяреал виглядав дещо гостріше й мав принаймні дві нагоди, аби відрити рахунок у зустрічі, однак з ударом Пеньї впорався Сімон, а гол Морено арбітр скасував через офсайд. Тож до кінця матчу рахунок не змінювався – 0:0.

Осасуна і Алавес влаштували на футбольному полі гольовий трилер з трьома пенальті. Ще до середини першого тайму господарі зусиллями Гарсії та Авіли впевнено вели у грі. За хвилину після другого пропущеного м’яча "лиси" один гол відквитали. Однак на шостій доданій до першого тайму хвилині Торрес з пенальті знову збільшив перевагу Осасуни. По перерві один гол з одинадцятиметрового відквитав екс-гравець Карпат та Динамо Лукас Перес. Та вже за чотири хвилини суддя призначив черговий пенальті, з якого не схибив Вільяр Васкес.

Леганес у рідних стінах зустрічався з Ейбаром. Господарі дуже швидко повели у рахунку – Ен-Несірі буквально заштовхав м'яч у ворота після кількох невдалих спроб забити від своїх партнерів. Втім, Ейбар зрівняв ще у першому таймі – Шарлес ефектно замкнув подачу з лівого флангу. По перерві Де Бласіс міг виводити гостей вперед, але його удару забракло буквально кількох сантиметрів. На 84-й Ейбар таки дотиснув суперника. Кіке у стрімкій контратаці розстріляв голкіпера – 1:2.

У іншому матчі неділі Хетафе на виїзді грав з Сельтою. Кенеді вивів свою команду вперед наприкінці першої половини зустрічі після індивідуального проходу на лівому фланзі. У другому таймі Хетафе помітно домінувало на полі, однак особливо небезпечних моментів поблизу воріт суперника не виникало. Зрештою й одного забитого м'яча гостям вистачило для перемоги – 0:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ

blog_ava
Марез звинуватив чемпіона світу з боксу в заграванні з його дружиною
10:37
7444
Теги
Іспанія Ейбар Ейбар Алавес Алавес Леганес Леганес Хетафе Хетафе Мальорка Мальорка Осасуна Осасуна Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Вільяреал Вільяреал Гранада Гранада Сельта Сельта Вальядолід Вальядолід Атлетік Атлетік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Безус забив красивий гол за Гент
    Бельгія — 20:283513 Безус забив красивий гол за Гент
22
год
:
47
хв
СПАЛ
21:45
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук