Ейбар переграв Леганес, Сельта поступилась Хетафе, Вальядолід Луніна розгромив Мальорку: 12-й тур Прімери, неділя

У неділю, рамках 12-го туру Прімери, відбулось 6 матчів. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 12-й тур

Вальядолід – Мальорка – 3:0

Голи: Фернандес, 40, Унал, 50 (пен), Рамірес, 90+4

Вільяреал – Атлетік – 0:0

Осасуна – Алавес – 4:2

Голи: Гарсія, 20, Авіла, 26, Торрес, 45+6 (пен.), Вільяр Васкес, 55 (пен.) – Лагуардіа, 27, Перес, 51 (пен.)

Леганес – Ейбар – 1:2

Голи: Ен-Несірі, 6 – Шарлес, 17, Кіке, 84

Сельта – Хетафе – 0:1

Гол: Кенеді, 37

Гранада – Реал Сосьєдад – початок матчу о 22:00

У недільному матчі 12-го туру Ла Ліги Вальядолід приймав у рідних стінах Мальорку. Андрій Лунін і далі продовжує програвати конкуренцію Масіпу і поки що виходу з цієї ситуації не видно. Господарі впевнено діяли на полі й наприкінці першого тайму повели у рахунку – Фернандес замкнув високий навіс Мічела з кутового. По перерві "біло-фіолетові" забили вдруге – Унал заробив пенальті та сам його реалізував. А на 4-й доданій хвилині Рамірес зробив рахунок розгромним. Цього виявилось більш, аніж достатньо для перемоги – 3:0 на користь господарів.

У іншому поєдинку туру Вільяреал приймав Атлетік. За майже рівної гри у першому таймі найнебезпечніший момент мав Касорла, але його удар потягнув голкіпер "басків". По перерві Вільяреал виглядав дещо гостріше й мав принаймні дві нагоди, аби відрити рахунок у зустрічі, однак з ударом Пеньї впорався Сімон, а гол Морено арбітр скасував через офсайд. Тож до кінця матчу рахунок не змінювався – 0:0.

Осасуна і Алавес влаштували на футбольному полі гольовий трилер з трьома пенальті. Ще до середини першого тайму господарі зусиллями Гарсії та Авіли впевнено вели у грі. За хвилину після другого пропущеного м’яча "лиси" один гол відквитали. Однак на шостій доданій до першого тайму хвилині Торрес з пенальті знову збільшив перевагу Осасуни. По перерві один гол з одинадцятиметрового відквитав екс-гравець Карпат та Динамо Лукас Перес. Та вже за чотири хвилини суддя призначив черговий пенальті, з якого не схибив Вільяр Васкес.

Леганес у рідних стінах зустрічався з Ейбаром. Господарі дуже швидко повели у рахунку – Ен-Несірі буквально заштовхав м'яч у ворота після кількох невдалих спроб забити від своїх партнерів. Втім, Ейбар зрівняв ще у першому таймі – Шарлес ефектно замкнув подачу з лівого флангу. По перерві Де Бласіс міг виводити гостей вперед, але його удару забракло буквально кількох сантиметрів. На 84-й Ейбар таки дотиснув суперника. Кіке у стрімкій контратаці розстріляв голкіпера – 1:2.

У іншому матчі неділі Хетафе на виїзді грав з Сельтою. Кенеді вивів свою команду вперед наприкінці першої половини зустрічі після індивідуального проходу на лівому фланзі. У другому таймі Хетафе помітно домінувало на полі, однак особливо небезпечних моментів поблизу воріт суперника не виникало. Зрештою й одного забитого м'яча гостям вистачило для перемоги – 0:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ