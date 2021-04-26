В рамках 32-го туру іспанської Прімери Реал Сосьєдад на виїзді здолав Ейбар. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Відвертий аутсайдер турнірної таблиці Ейбар, чия безвиграшна серія вже сягнула 17-ти матчів, у рідних стінах приймав Реал Сосьєдад. У середині першого тайму гості вийшли уперед – Ісак підхопив м'яч після подачі з кутового, і з вбивчої відстані спрямував м'яч у сітку.

Барселона перемогла Вільяреал та наздогнала Мадрид – Грізманн затьмарив Мессі, чемпіонський почерк каталонців

У другій половині зустрічі "зброярі" відчайдушно намагались зрівняти рахунок, й навіть створили кілька небезпечних моментів, однак забити їм так і не вдалось – сан-себастьянці вдало оборонялись, й зуміли втримати свої ворота "на замку". Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Реал Сосьєдада.

Перегони кульгавих в Іспанії, Гвардіола відсалютував Кройфу, тривожне мовчання Роналду – огляд вікенду