toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Ейбар – Барселона: пряма відеотрансляція матчу

19 травня 17:15 218 Читать на русском
Ейбар – Барселона: пряма відеотрансляція матчу
Ейбар – Барселона: пряма відеотрансляція матчу

Ейбар приймає Барселону в заключному турі іспанської Ла Ліги. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

20’ Марк Кукурелья
45+1’ Пабло де Бласіс
 
Ліонель Мессі 31’
Ліонель Мессі 32’
20’ Марк Кукурелья
31’ Ліонель Мессі
32’ Ліонель Мессі
45+1’ Пабло де Бласіс

Поєдинок 38-го туру чемпіонату Іспанії Ейбар – Барселона розпочнеться о 17:15 за київським часом. Пряму відеотрансляцію зустрічі ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Барселона підготувала особливу форму в каталонських кольорах – виклик Мадриду

Джерело: MEGOGO
blog_ava
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
12:26
4847
Теги
Барселона Барселона Іспанія Відеоновини Ейбар - Барселона Ейбар Ейбар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
37
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук