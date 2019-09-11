Евра здобуває тренерський досвід в Манчестер Юнайтед

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра не має наміру зав'язувати з футболом.

Патріс Евра мріє стати тренером. 38-річний француз звернувся до "червоних дияволів" за допомогою у здобутті ліцензії і отримав свою посаду.

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"Я не можу описати те, що відчуваю зараз! Одна лише можливість надіти цей тренерський костюм зробила мене одним із найщасливіших людей на планеті. Манчестер Юнайтед, спасибі за допомогу в отриманні тренерської ліцензії!" – написав Евра в Інстаграм.

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В таборі МЮ Евра допомагатиме тренеру молодіжної команди (U-18) Нілу Райяну.