Евра: Якщо Роналду хоче грати до 2050 року, йому слід перейти в Ювентус

Екс-захисник збірної Франції Патріс Евра прокоментував потенційний перехід свого колишнього одноклубника Кріштіану Роналду в Ювентус.

Колишній захисник Ювентуса Патріс Евра схвалює потенційний перехід Кріштіану Роналду до лав Ювентуса.

"Я не розмовляв з Кріштіану на цю тему, але моя йому порада: якщо хочеш грати до 2050 року, тобі слід перейти в Ювентус. Немає іншої команди, до якої він повинен приєднатися. Все просто.

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Я вдячний Ювентусу, тому що якщо я і продовжував грати і перемагати після Манчестер Юнайтед, то тільки завдяки цьому клубу. Юве назавжди в моєму серці.

Кріштіану, зроби правильний вибір. Ти знаєш, як багато італійців обожнюють тебе. Але якщо ти погодишся перейти в Ювентус, то тобі доведеться працювати і працювати старанно. Так багато, що забудеш про відпустку.

Але це і є вибір. Або продовжуєш грати до 2050 року, або просто догравати. Якщо ти обереш Юве, то на наступний чемпіонат світу поїдеш не як талісман, а як головний герой", – цитує Евра Football Italia.

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