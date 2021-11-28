Евра: Вітаю Мессі зі здобуттям чергового "Золотого м'яча"
28 листопада 14:27 - Читать на русском
Легенда Манчестер Юнайтед Патріс Евра не сумнівається у перемозі форварда ПСЖ.
Патріс Евра опублікував в Instagram спільне фото з Ліонелем Мессі, підписавши світлину: "Вітаю Мессі зі здобуттям чергового "Золотого м'яча".
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Варто відзначити, що нагородження відбудеться завтра, 29 листопада. Головними претендентами на нагороду вважаються нападник ПСЖ Ліонель Мессі та форвард Баварії Роберт Лєвандовскі.
Церемонія "Золотого м'яча-2021" розпочнеться о 21:30 за київським часом.
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