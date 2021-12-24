Евра у своєму Instagram виклав веселий танець у костюмі Санти-Клауса, який сидить на олені Рудольфі.

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"Якщо ви не вірите в Санту, то маєте сказати своїй дитині, що чорний міні-Санта – справжній. У Рудольфа (оленя – прим.) закрутилася голова. Instagram, тобі час заблокувати мій акаунт. Я дуже багато розважаюсь", – написав Евра у дописі до відео.

Зазначимо, що в активі вже екс-футболіста Кубок французької ліги в складі Монако, п'ять титулів АПЛ, чотири Суперкубки Англії і одна перемога в Лізі чемпіонів разом з МЮ, а також два чемпіонства Серії А і Кубок Італії в складі Ювентуса. Також Евра відіграв 81 матч за збірну Франції.

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