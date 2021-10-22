Француз у інтерв'ю The Times зізнався, що у віці 13 років ставав жертвою сексуальних домагань з боку вчителя, в якого залишався на три ночі.

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Евра детально описав, як викладач намагався доторкнутись до нього, гадаючи, що малий Патріс вже заснув. Також екс-футболіст пригадав, що вчитель був "сексуально збуджений" та "торкався себе", намагаючись роздягнути хлопчика. В підсумку, Евра переконав свою мати заборонити йому залишатись в домі вчителя. Окрім цього, Патріс стверджує, що в останню ніч вчитель засунув йому "пеніс до рота". Лише наприкінці цього місяця Евра розповів шокуючу історію своїй мамі.

"Це був важкий момент для мене. Мені ще потрібно розповісти про те, що трапилося братам, сестрам і близьким друзям. Не хочу, щоб люди жаліли мене. Складна ситуація. Мати не очікує почути подібне від своєї дитини.

Це стало для неї великим потрясінням. Було багато гніву. Вона сказала, що шкодує. Мама заявила: "Ти не повинен розповідати про це в книзі, це особисте". Але я відповів їй: "Мамо, це не про мене, це про інших дітей". Вона сказала, що розуміє", – наводить слова екс-захисника Манчестер Юнайтед The Athletic.

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