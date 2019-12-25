Евра шокував своїм привітанням з Різдвом – шалене відео

Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Патріс Евра оригінально привітав своїх підписників із Різдвом.

Патріс Евра вбрався у костюм Санти Клауса та запальним танцем привітав підписників із Різдвом у своєму Instagram.

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"Вже пізно, хлопці, адже ваші діти будуть вірити лише в Сантаевру. Не заздріть, я просто хочу поділитися цим з усіма Сантами у світі", – підписав Евра своє яскраве відео.

Додамо, що в активі вже екс-футболіста Кубкок французької ліги в складі Монако, п'ять титулів АПЛ, чотири Суперкубки Англії і одна перемога в Лізі чемпіонів разом з МЮ, а також два чемпіонства Серії А і Кубок Італії в складі Ювентуса. Також Евра відіграв 81 матч за збірну Франції.

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