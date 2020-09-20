Колишній захисник "червоних дияволів" Патріс Евра пригадав, що завадило півзахиснику Крістал Пелас Вілфріду Заха свого часу закріпитись в основі манкуніанців.

"Я пам'ятаю, що зіпсувало його кар'єру в Манчестер Юнайтед: справжній чи вигаданий пресою роман з донькою Девіда Мойєса.

Невілл спрогнозував, коли Манчестер Юнайтед знову стане чемпіоном

Перед початком сезону він грав у кожному матчі, але коли з'явилися чутки про доньку тренера, Заха вибув з гри. Просто зник", – цитує Евра видання The Daily Mail.

Нагадаємо, івуарійський форвард перейшов до "червоних дияволів" у січні 2013 року з Крістал Пелас за 11,75 млн євро, проте зіграв за головну команду лише чотири матчі. У лютому 2015 року за 3,8 млн повернувся до табору "орлів".

До слова, у матчі 2-го туру поточного сезону АПЛ його команда на виїзді здолала манкуніанців (3:1), а сам Заха відзначився дублем.

Манчестер Юнайтед без шансів програв VAR і Крістал Пелас, божевілля у матчах Лідса та Евертона