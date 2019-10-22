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Евра назвав суперника, проти якого йому найважче було грати – несподіваний вибір

14:45 637 Читать на русском
Евра назвав суперника, проти якого йому найважче було грати – несподіваний вибір
Патріс Евра та Ліонель Мессі / Фото mesqueunclub

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра вважає, що Ліонель Мессі – не найважчий його суперник.

"Найскладніший суперник? Джеймс Мілнер. Я кілька разів грав проти Мессі на фланзі і не можу сказати, що це було легко, але мені вдавалося впоратися з ним. По-справжньому небезпечним Лео стає, коли зміщується в центр.

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Мілнер ж постійно заважав мені. Я був захисником атакувального типу, і він переслідував мене всюди і боровся зі мною в повітрі. У ті моменти я думав: "Просто йди в атаку і дай мені спокій!" – цитує Евра Goal.

Останнім клубом 38-річного француза був Вест Хем. Зараз Евра здобуває тренерський досвід у молодіжній команді Манчестед Юнайтед.

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Англія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Джеймс Мілнер Джеймс Мілнер Патріс Евра Патріс Евра
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