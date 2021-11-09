"Якось я йшов вулицею Дінсгейт у Манчестері, і мій брат сказав: "О, дивись, там Луїс Суарес". Зі мною були два брати.

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Я глянув на нього і подумав: "Ось воно, момент настав". Суарес пройшов трохи подалі, і я побачив його дружину та дітей. І я відвернувся. Я подумав: "Хочеться щось з ним зробити, але не на очах у його родини".

Не шкодую про це, бо гадаю, це закінчилося б погано. Того дня я нічого поганого не зробив. Отже, жодних боїв, але у відпустку ми разом точно не поїдемо", – цитує Евра Daily Mail.

Нагадаємо, у 2011-му під час матчу Суарес дозволив собі расистські висловлювання у бік Евра, що спровокувало гучний конфлікт між зірковими футболістами.

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