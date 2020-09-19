Чемпіонат Англії 2020/21, 2-й тур

Евертон – Вест Бромвіч – 5:2

Голи: Калвер-Льюїн, 31, 62, 66, Родрігес, 45, Кін, 54– Діангана, 10, Перейра, 47

Вилучення: Гіббс, 45+2

Лідс – Фулхем – початок о 17:00

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – початок о 19:30

Евертон приймав Вест Бромвіч. Вже на 10-й хвилині гості відкрили рахунок завдяки удару Діангани з дальньої дистанції. Проте, ще у першому таймі "іриски" вийшли уперед. На 31-й Калвер-Льюїн на добиванні спрямував м'яч у ворота, а на 45-й Хамес Родрігес, з лінії штрафного, потужно пробив точнісінько під праву стійку. У компенсований час Кіран Гіббс кулаком вдарив суперника в голову, за що рефері без вагань призначив пряму червону.

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По перерві Перейра, з штрафного удару, шедеврально пробив у праву дев'ятку і зрівняв рахунок. Проте, довго радіти гостям не довелось. На 54-й Майкл Кін, на добиванні у штрафному майданчику, зумів запхати шкіряного у сітку, трохи згодом, на 62-й Калвер-Льюїн замкнув передачу від Рішарлісона. А на 66-й той же Калвер-Льюїн завершив подачу з кутового ударом головою. У підсумку – 5:2. Впевнена перемога "ірисок".

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