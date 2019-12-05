Евертон звільнив Сілву з посади головного тренера

В чемпіонаті Англії відбулась чергова тренерська відставка.

Евертон після розгрому у мерсисайдському дербі оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди – португальцем Марку Сілвою. Виконуючим обов'язки наставника клубу призначений Данкан Фергюсон – шотландець буде готувати колектив до матчу з Челсі, який відбудеться 7 грудня.

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Зазначимо, Евертон у поточному сезоні грає вкрай невдало, про що свідчить його турнірне становище – після 15-ти турів команда йде вісімнадцятою. Дамоклів меч висів над головою португальського фахівця останні кілька тижнів – керівництво команди вірило, що наставник зможе налаштувати команду і вибратись з крутого піке, в яке втрапив Евертон. Однак, поразка від Ліверпуля 2:5 стала останньою краплею.

Нагадаємо, Сілва очолив Евертон у травні минулого року, під його керівництвом команда посіла восьму сходинку АПЛ в сезоні 2018/19.

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