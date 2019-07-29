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Евертон зробив нову шалену пропозицію щодо Заха

22:52 128 Читать на русском
Евертон зробив нову шалену пропозицію щодо Заха
Вілфрід Заха / Sky Sports

Евертон рішуче налаштований підписати вінгера Крістал Пелас Вілфріда Заха.

Вінгер Крістал Пелас Вілфрід Заха має великі шанси стати частиною амбіційного проекту Евертона, повідомляє Sky Sports.

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"Іриски" готові заплатити "орлам" 55 млн фунтів, а також віддати Дженка Тосуна та Джеймса Маккарті.

Раніше Заха активно цікавив лондонський Арсенал. У своїй кар'єрі вже встиг здійснити невдалий вояж у Манчестер Юнайтед.

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Трансфери Чемпіонату Англії Евертон Евертон Крістал Пелас Крістал Пелас Англія Трансфери Вілфрід Заха Вілфрід Заха
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