Евертон розпочав переговори з Манчестер Сіті про можливе підписання вінгера Джека Гріліша, інформує The Athletic. "Іриски" хочуть орендувати гравця на цілий сезон і таким чином допомогти "містяни" позбутися небажаного гравця – раніше в ЗМІ була інформація про те, що Пеп Гвардіола не розраховує на Гріліша в новому сезоні.

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Повідомляється, що угода вважається "складною" – її реалізація далеко не гарантована. Однак переговори між клубами вже ведуться. Гравець дуже подобається Девіду Мойєсу, який хотів би мати таку атакувальну опцію на лівому фланзі попереду Віталія Миколенка..

Гріліш відчайдушно потребує більшої кількості ігрового часу, щоб пробитися в заявку Томаса Тухеля на чемпіонат світу. Він займається з персональним тренером, щоб бути в найкращій формі до майбутнього сезону.

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