Наставник Атлетіко Дієго Сімеоне може позбутися одного з гравців, відправивши його до Віталія Миколенка.

Тома Лемар та Самуель Ліно тренуються з молодіжною командою "матрацників". Атлетіко Сподівається продати влітку обох гравців.

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Як повідомляє AS, Лемар може повернутися до Франції. А щодо Ліно, то він може опинитися в Евертоні. Самуель – універсальний гравець, який може закрити собою одразу декілька позицій в атаці та півзахисті. Крім того, Ліно може зіграти лівого вінгбека у системі з трьома центральними захисниками. Саме на цій позиції він конкуруватиме з Віталієм Миколенком.

Ліно за Атлетіко в сезоні 2024/25 зіграв у 47 матчах, в яких забив чотири голи та віддав вісім асистів. До слова, результативність Миколенка нижча – один гол та три асисти.

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