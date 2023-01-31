Евертон застряг на передостанньому місці в англійській Прем'єр-лізі. Клуб робить все можливе, щоб цієї зими посилити свою команду. Саме для цього покликали Шона Дайча.

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Як повідомляє The Athletic, "іриски" звернулися до Ренна щодо Камалдіна Сулемана. Французький клуб вже відхилив пропозицію Саутгемптона у 20 мільйонів євро, бо хотів би отримати за свого гравця на 10 більше. За меншу суму "бретонці" не хочуть відпускати нападника, якого свого часу придбали за 17 мільйонів євро.

В цьому сезоні у Сулемана не було багато ігрового часу. Здебільшого нападник виходив на заміну. В Лізі 1 Камалдін Сулемана починав зустріч з перших хвилин лише двічі. У всіх турнірах за 20 матчів він забив один гол. Майже кожна поява ганця на полі супроводжується критикою від французьких ЗМІ.

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