"Я вірю, що колись буду тренером рівня Прем'єр-ліги, і я вірю, що готовий до цього на 100 відсотків. Якщо в майбутньому це вийде зробити з Евертоном, то було б просто чудово. Але зараз я маю роботу в Дербі Каунті, і це дуже важливо для мене.

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Звичайно, я добре подумав, перш ніж ухвалити рішення. Вони зв'язалися з моїм агентом, а той передав адміністрації Дербі. Рішення далося мені дуже важко", – наводить слова Руні Sky Sports.

Джерело додає, що у Евертона залишилися 3 реальні кандидати на тренерське крісло – Френк Лемпард, Вітор Перейра або Данкан Фергюсон, який зараз виконує обов'язки тимчасового. Найближчим часом власник клубу Фархад Моширі вилетить в Англію і зробить остаточний вибір.

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