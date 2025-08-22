Евертон домовився із Саутгемптоном щодо переходу Тайлера Діблінга, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Миколенко дізнався свою долю на наступний матч АПЛ

Трансфер обійдеться в 42 мільйони фунтів стерлінгів (майже 50 мільйонів євро). Також "святі" отримають відсоток від майбутнього продажу гравця. Зазначається, що контракт з гравцем був узгоджений ще в липні.

Нагадаємо, Саутгемптон із тріском провалив минулий сезон, але Діблінг став ледь не єдиним промінцем світла для "святих". В активі 19-річного англійця 4 голи та 3 асисти в 38 матчах у всіх змаганнях, а Transfermarkt оцінює його в 25 мільйонів євро.

Евертон без Миколенка програв стартовий тур АПЛ новачку – жалюгідний футбол "ірисок", капітан привіз фатальний пенальті