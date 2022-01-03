Евертон близький до завершення трансферу правого захисника Нейтона Паттерсона з Рейнджерс, інформує Sky Sports.

Надія на Миколенка: Бенітес поскаржився на проблеми Евертона в обороні

Угоду оцінюють в 16 млн фунтів стерлінгів, а Паттерсон може стати конкурентом Миколенка – шотландець здебільшого виступає праворуч в обороні, але може зіграти на лівому фланзі та правим півзахисником.

У поточному сезоні Нейтон зіграв у 11 матчах за Рейнджерс в усіх змаганнях, у яких відзначився 1 асистом. Також оборонець дебютував у 2021 році за збірну Шотландії, зіграв у 6 поєдинках та віддав 1 результативну передачу.

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