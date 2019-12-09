Евертон запропонував роботу Емері, – Sky Sports

Нещодавно звільнений із лондонського Арсенала Унаї Емері дуже швидко може відновити тренерську діяльність.

У послугах іспанського фахівця зацікавлений Евертон, повідомляє Sky Sports.

Евертон – Челсі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

За інформацією видання, керівництво "ірисок" уже направило запит Емері щодо можливої співпраці. Мерсисайдці нещодавно звільнили Марку Сілву через незадовільні результати, обов'язки головного тренера поки виконує Данкан Фергюсон. Емері наразі хотів би взяти невелику паузу, щоб підтягнути власний рівень англійської, а вже потім розглядати варіанти працевлаштування.

Раніше претендентами на вакантну посаду в Евертоні називали зіркових колег Унаї Емері – Маурісіо Почеттіно та Карло Анчелотті.

Емері був приречений в Арсеналі – 9 капітанів, тролінг та захмарні амбіції середняка як діагноз для "канонірів"