toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РОСІЯ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Евертон запропонував роботу Емері, – Sky Sports

20:26 467 Читать на русском
Евертон запропонував роботу Емері, – Sky Sports
Унаї Емері / AFP

Нещодавно звільнений із лондонського Арсенала Унаї Емері дуже швидко може відновити тренерську діяльність.

У послугах іспанського фахівця зацікавлений Евертон, повідомляє Sky Sports.

Евертон – Челсі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

За інформацією видання, керівництво "ірисок" уже направило запит Емері щодо можливої співпраці. Мерсисайдці нещодавно звільнили Марку Сілву через незадовільні результати, обов'язки головного тренера поки виконує Данкан Фергюсон. Емері наразі хотів би взяти невелику паузу, щоб підтягнути власний рівень англійської, а вже потім розглядати варіанти працевлаштування.

Раніше претендентами на вакантну посаду в Евертоні називали зіркових колег Унаї Емері – Маурісіо Почеттіно та Карло Анчелотті.

Емері був приречений в Арсеналі – 9 капітанів, тролінг та захмарні амбіції середняка як діагноз для "канонірів"

blog_ava
Шевченко оцінив кадровий потенціал збірної України на Євро-2020
08:00
6468
Теги
Англія Унаї Емері Унаї Емері Евертон Евертон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
хв
Вест Хем
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук