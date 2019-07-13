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Евертон заплатить Манчестер Сіті 11 мільйонів євро за конкурента Зінченка

19:13 598 Читать на русском
Евертон заплатить Манчестер Сіті 11 мільйонів євро за конкурента Зінченка
Фабіан Делф / фото із соцмереж

Захисник Манчестер Сіті Фабіан Делф близький до переходу в Евертон.

Сторони вже узгодили всі деталі переходу, зокрема сума трансферу складе 11 мільйонів євро, повідомляє The Times.

Зінченко в особливій ролі став найкращим для Гвардіоли фулбеком – його прогрес зекономив Ман Сіті десятки мільйонів

Відзначається, що Манчестер Сіті гарантовано отримає 9,5 мільйона євро за перехід, решта суми може бути виплачена як бонуси за досягнення гравця.

Чинний контракт Делфа з манкуніанським клубом закінчується влітку наступного року.

Нагадаємо, одним з головних конкурентів Делфа у минулій кампанії був Олександр Зінченко, який виграв боротьбу за місце на лівому фланзі захисту Ман Сіті після травми Бенжамена Менді.

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16:03
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Фабіан Делф Фабіан Делф Евертон Евертон
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